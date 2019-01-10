الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسينظم مركز حمد الجاسر الثقافي ضحى بعد غد السبت، محاضرة ضمن موسمه الثقافي لهذا العام بعنوان " حياة في الطب بين الرياض وهايدلبرغ " للدكتور فالح بن زيد الفالح، ويديرها الدكتور يوسف عسيري .ودعا المركز المثقفين والمهتمين لحضور المحاضرة والتي تعقد في دارة العرب بمنزل الأديب الراحل الجاسر بحي الورود بمدينة الرياض، الساعة العاشرة صباحاً.// انتهى //19:55ت م0230