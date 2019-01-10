ثقافي / "حياة في الطب بين الرياض وهايدلبرغ " محاضرة في مركز حمد الجاسر الثقافي
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
ينظم مركز حمد الجاسر الثقافي ضحى بعد غد السبت، محاضرة ضمن موسمه الثقافي لهذا العام بعنوان " حياة في الطب بين الرياض وهايدلبرغ " للدكتور فالح بن زيد الفالح، ويديرها الدكتور يوسف عسيري .
ودعا المركز المثقفين والمهتمين لحضور المحاضرة والتي تعقد في دارة العرب بمنزل الأديب الراحل الجاسر بحي الورود بمدينة الرياض، الساعة العاشرة صباحاً.
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19:55ت م
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