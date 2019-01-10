جدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستنطلق بمحافظة جدة فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر النسخة في نسخته التاسعة ، خلال الفترة من 13 - 15 فبراير 2019م ، وذلك بفندق هيلتون جدة .ويُسلط هذا الحدث الدولي الذي يُعد فرصة لرواد صناعة السفر من أجل التواصل ، واكتشاف أحدث اتجاهات القطاع ، الضوء على أكثر المنتجات والوجهات السياحية التي يرغب فيها زوار المعرض ، إضافة إلى فرص الاستثمار السياحي المتاحة في المملكة .ويُقدم المعرض على مدى ثلاثة أيام ، وجهات سياحية متميزة ومجموعة واسعة من مرافق الإيواء السياحي ، وشركات الطيران ، والسياحة العلاجية ، والتعليمية ، إضافة إلى خدمات السفر المختلفة إلى أكثر البلدان السياحة طلباً في جميع أنحاء العالم ، إلى جانب تقديمه فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينهم لتبادل الخبرات والخدمات وفتح آفاق الأعمال التجارية بينهم ، وأيضا لتسويق خدماتهم وترويج عروضهم للزوار بشكل مباشر .وأفادت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ومديرة "فور إم" الجهة المنظمة للمعرض ، مايا حلفاوي، أن النسخة التاسعة يتم تنظيمها في مرحلة مهمة من مراحل تطور صناعة السياحة السعودية ، حيث تطورت السياحة الرياضية من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية بالمملكة التي استقطبت مشاركين وزوار من مختلف أنحاء العالم ، إضافة إلى السياحة الثقافية التي بدأت في استقطاب العديد من السياح لزيارة المملكة والتعرف على تاريخها وحضارتها ، لافتةً إلى مدى التأثير الإيجابي لقطاع السياحة في المملكة بعدما تم إدراجه ضمن العناصر الأساسية لرؤية 2030 كأحد بدائل اقتصادات ما بعد النفط .من جانبه أبان المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر، أن قطاع السياحة شهد نموا واضحاً في السنة الأخيرة, حيث تبين إحصائيات مركز أبحاث السياحية "ماس" الاخيرة ارتفاعاً ملموسا في مؤشرات هذا النمو, إذ ارتفعت مساهمة قطاع السياحة الغير نفطي ، في حين وصلت عدد الوظائف في القطاع إلى 1.054 مليون ، مشيراً إلى أن عدد الرحلات السياحية قد شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت الرحلات الوافدة 21.5 مليون رحلة ، والرحلات المغادرة 21.2 مليون رحلة والرحلات المحلية 57.4 مليون رحلة حسب إحصاءات مركز ماس، وهذه النتائج تبرز الدعم الحكومي للقطاع السياحي والذي يمكن من تسريع وتيرة نموه للرفع من كفاءته من أجل تحقيق أهدافه في دعم ا قتصاد الوطني.يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار العموم مجاناً طيلة الايام الثلاثة من الساعة الـ 4 عصراً حتى الـ 11 مسا ًء من أجل التعرف مباشرة على التشكيلة المتنوعة من الوجهات السياحية الرائعة إضافة إلى ما يقدمه العارضين من خدمات وعروض خاصة على تذاكر السفر وعروض إقامة.// انتهى //19:57ت م0232