مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم, توقيع اتفاقية بين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة وكلية الطب لتدريب طلابها على إجراء الأبحاث العلمية الطبية.ووقع الاتفاقية كل من عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور سامي بن ياسين برهمين، وعميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام نور ولي.وبين الدكتور برهمين، أن المعهد يعد الجهة البحثية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى كونه الجهة الاستشارية لعدد من الجهات واللجان الحكومية في كل ما يتعلق بالبحث العلمي، مؤكدًا أن كلية الطب بجامعة أم القرى لديها كوادر متخصصة بإمكانات مميزة في المجال الصحي، وهو أحد اهتمامات معهد أبحاث الحج والعمرة والزيارة، لذا المعهد والكلية على تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات في المجالات المشتركة بينهما، مما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية.من جهته أوضح عميد كلية الطب الدكتور عبدالسلام نور ولي، أن الهدف من الاتفاقية هو التبادل والتعاون بين الكلية والمعهد بتدريب الطلاب على طرق إجراء الأبحاث بما يتماشى مع البرنامج الأكاديمي الخاص بكليتهم وحسب احتياج المعهد للدراسات العلمية، كما سيتم تدريبهم على طرق استخدام الأجهزة العلمية المتخصصة، وإتاحة الفرص لباحثي الكلية للمشاركة بالأبحاث العلمية المتخصصة بصحة الحجاج والمعتمرين والزوار وفقاً للمعايير العلمية وحسب آليات البحث العلمي بجامعة أم القرى.وبارك معالي الدكتور بافيل الاتفاقية، مثمناً الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله - مما أسهم في تقديم خدماتها البحثية وخاصة المتعلقة منها بمجالات منظومة الحج والعمرة والزيارة، والتي تشمل الجوانب البيئية والصحية، والإدارية والإنسانية، والعمرانية والهندسية، والأبحاث التقنية والإعلامية.// انتهى //19:58ت م0233