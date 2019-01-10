الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا والرئيس التنفيذي للعمليات منصور الحربي ونائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي موسى بحري ، ومدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لطيران ناس أحمد المسيند, وذلك في إطار زيارتهم لمقر المجلس .و رحب معالي رئيس مجلس الشورى بالوفد, مؤكداً أن مجلس الشورى يحرص على تعزيز تواصله مع شرائح المجتمع كافة , كما يسعده تلقى مقترحات المواطنين عبر الرابط الالكتروني الذي تم إنشائه لهذا الغرض على موقع المجلس بما ييسر عليهم التواصل مع المجلس لما فيه خدمة للوطن والمواطن .بعد ذلك قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي نبذة عن طيران ناس وإسهاماتها في النقل الجوي .من جانب آخر التقت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي في مقر المجلس بوفد طيران ناس,كما حضر الوفد جانباً من جلسة المجلس .// انتهى //20:02ت م0234