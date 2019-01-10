بريدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستشارك إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم في معرض الكتاب الثاني الذي تشرف عليه امارة منطقة القصيم بمركز القصيم الدولي للمعارض في مدينة بريدة.وأوضح المشرف على الاعلام الداخلي مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم محمد بن عبدالرحمن القصير, أن إدارة المطبوعات تشارك في المعرض للعام الثاني على التوالي حيث تقدم خدماتها للمؤلفين ورواد المعرض .وبين أنه تم هذا العام افتتاح مركز خدمة المؤلف فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية في نظام فسح الكتب الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤلفين في الاستفادة من خدمات الإدارة داخل المعرض بكل سلاسة وسرعة ,مشيراً إلى أنه جرى الاستعدادات منذ وقت مبكر حيث تم الانتهاء من ربط الشبكة الإلكترونية للوزارة بالمعرض لمزيد من الإنجاز لخدمة المؤلف والمساهمة في نجاح هذه المناسبة الثقافية المميزة في المنطقة .// انتهى //20:04ت م0235