جدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسشارك معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ، بمنتدى الرياض الاجتماعي الرابع الذي عُقد خلال الفترة من 3-4 من شهر جمادى الأولى الجاري تحت عنوان " الوعي المالي" ، بورقة عمل في "الادخار حلول ‏وأفكار" ، قدّمها رئيس قسم التمويل ‏الإسلامي بمعهد الاقتصاد الإسلامي المستشار الاقتصادي ، الدكتور عدنان الخياري . ‏وتناول الدكتور الخياري في ورقته ، الادخار ، وأهميته لاستقرار الفرد والمجتمع ، وبعض ‏الأفكار والحلول في نشر ثقافة الادخار . ‏يُذكر أن المنتدى ركز في طرحه على قضية الوعي المالي وخلص ‏إلى التعريف بالقضايا الاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة في الوعي المالي ، والوقوف ‏على أبرز المشاكل المالية وتحليلها واقتراح الحلول العلمية لها ، والاطلاع على التجارب ‏المحلية والاقليمية المتميزة في مجال الوعي المالي ، واقتراح حلول علمية لمساعدة أصحاب ‏القرار في الشأن الوعي المالي ، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية ‏بالوعي المالي . ‏// انتهى //20:16ت م0238