اقتصادي / معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز يشارك في منتدى الرياض الاجتماعي
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
جدة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
شارك معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ، بمنتدى الرياض الاجتماعي الرابع الذي عُقد خلال الفترة من 3-4 من شهر جمادى الأولى الجاري تحت عنوان " الوعي المالي" ، بورقة عمل في "الادخار حلول وأفكار" ، قدّمها رئيس قسم التمويل الإسلامي بمعهد الاقتصاد الإسلامي المستشار الاقتصادي ، الدكتور عدنان الخياري .
وتناول الدكتور الخياري في ورقته ، الادخار ، وأهميته لاستقرار الفرد والمجتمع ، وبعض الأفكار والحلول في نشر ثقافة الادخار .
يُذكر أن المنتدى ركز في طرحه على قضية الوعي المالي وخلص إلى التعريف بالقضايا الاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة في الوعي المالي ، والوقوف على أبرز المشاكل المالية وتحليلها واقتراح الحلول العلمية لها ، والاطلاع على التجارب المحلية والاقليمية المتميزة في مجال الوعي المالي ، واقتراح حلول علمية لمساعدة أصحاب القرار في الشأن الوعي المالي ، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية بالوعي المالي .
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20:16ت م
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