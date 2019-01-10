الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف التعاون لاعبه عبدالفتاح ادم بالدقيقة 94 ، ثم أدرك الحزم هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة 98 عن طريق مسعود بخيت ، ليرتفع رصيد التعاون إلى 26 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد الحزم 15 نقطة بالمركز الثالث عشر .// انتهى //20:24ت م0241