رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : التعاون يتعادل مع الحزم
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
تعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدف التعاون لاعبه عبدالفتاح ادم بالدقيقة 94 ، ثم أدرك الحزم هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة 98 عن طريق مسعود بخيت ، ليرتفع رصيد التعاون إلى 26 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد الحزم 15 نقطة بالمركز الثالث عشر .
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20:24ت م
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