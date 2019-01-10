واشنطن 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولاتها اليوم الخميس، بعد صعودها على مدى أربعة أيام ، بفعل خيبة الأمل من تفاصيل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، وتقارير من شركات التجزئة عن موسم العطلات .وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 68.01 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 23811.11 نقطة.كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.45 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 2573.51 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 48.43 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 6908.65 نقطة.// انتهى //20:47ت م0243