الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسكرم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية "كفيف" الدكتور ناصر بن علي الموسى، ، مساء اليوم، فريق الجمعية لكرة الهدف، بعد حصوله على المركز الثاني في البطولة التي أقامتها جمعية رؤية بالمدينة المنورة .جاء ذلك خلال لقاء الموسى بأعضاء الفريق في الجمعية ، مقدما شكره للاعبين على ما قدموه خلال مشاركتهم في البطولة، وسعادته باستضافة الجمعية للبطولة في نسختها القادمة في الرياض ، داعياً جميع الجمعيات للمكفوفين المشاركة في البطولة القادمة .//انتهى//20:52ت م0244