غزة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واساعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صيادين فلسطينيين واستولت على مركبهما قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقلت الصيادين الأخوين محمود ومحمد اشكنتنا ، بعد إطلاق النار بشكل عنيف اتجاه مراكب الصيادين وخربت شباك الصيد وأحرقت أحد المراكب.// انتهى //20:54ت م0246