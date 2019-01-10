سياسي / البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
غزة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صيادين فلسطينيين واستولت على مركبهما قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقلت الصيادين الأخوين محمود ومحمد اشكنتنا ، بعد إطلاق النار بشكل عنيف اتجاه مراكب الصيادين وخربت شباك الصيد وأحرقت أحد المراكب.
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20:54ت م
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