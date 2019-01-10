الأحساء 04 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 10 يناير 2019م واسنظم فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية أمس الحفل السنوي الثالث لتكريم شركاء النجاح وأعضاء الفريق بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية نجيب الزامل ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي وشركاء النجاح من رجال أعمال ومسؤولين وجهات حكومية وخيرية ، وذلك بمقر قاعة جمعية العيون الخيرية .وألقى رئيس مجلس إدارة فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد كلمة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قدم فيها شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير للعمل التطوعي وللمتطوعين ولجمعية العمل التطوعي ورئيس مجلس إدارة الجمعية رائد العمل التطوعي نجيب الزامل وشركاء النجاح من جهات حكومية وخيرية ورجال أعمال وإعلاميين على جهودهم والذين حملوا على عاتقهم خدمة المجتمع خلال العام المنصرم الذي شهد تنفيذ حزمة برامج ومبادرات .إثر ذلك تم عرض مرئي يحكي مسيرة الفريق التطوعي الحافلة ، ثم دشن رئيس جمعية العمل التطوعي الموقع الخاص بالفريق . تلى ذلك تقديم عرض مرئي قدمه الدكتور خالد الحليبي عن ما قدمه الفريق التطوعي .عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي بالشرقية نجيب الزامل كلمة أكد فيها أن العمل التطوعي عمل لا حدود له ، مشيداً بجهود أعضاء فريق العيون التطوعي الذي سطر أجمل المعاني والقيم في ميدان العمل التطوعي ، مشيراً إلى أن الفريق يقدم بين الفترة والأخرى برامج نوعية متميزة لأفراد المجتمع ، لاسيما فريق الرواد .ثم كرم قائد الفريق وشركاء النجاح الماسيين رئيس جمعية العمل التطوعي نجيب الزامل الذي كرم بدوره جميع شركاء النجاح مع الأعضاء الأكثر تميزاً ، كما قلد لأول مرة الحاصلين على أكثر ساعات تطوعية في هذا العام بالوسام الذهبي .وقد تم على هامش الحفل توقيع عقود شراكات مجتمعية من قبل جمعية العمل التطوعي بالشرقية مع عدد من الجهات .// انتهى //20:55ت م0247