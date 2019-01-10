عمّان 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسافتتحت اليوم في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن ، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بمشاركة 18 دولة عربية.وترأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الدورة ، نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي .وقال وزير الزراعة والبيئة الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة خلال افتتاحه أعمال الدورة : إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف وتحديات بيئية متعددة تواجه منطقتنا العربية، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في كميات النفايات الصلبة وارتفاع نسب التلوث .من جهته ، أكد وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب - رئيس الدورة الحالية - ، أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، إذ تسهم المجموعة العربية وبشكل فعّال في تشكيل الأجندة العالمية للبيئة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة ، إضافة إلى تشكيل موقف عربي موحد من الموضوعات التي ستطرح على اجتماع الجمعية المقبل في نيروبي.وأعرب عن أمله أن تقدم المجموعة العربية للمؤتمر الدولي المقبل موضوعات عن الحلول البيئية وآليات تقليل الفاقد في الغذاء والحلول البيئية المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة.بدوره ، قال المدير والممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا سامي ديماسي : إننا نتطلع لاستمرار المشاركة العربية الفاعلة في مختلف الفعاليات البيئية الدولية المنتظر أن يشهدها العام الحالي ، وعلى رأسها دخول تعديلات "كيغالي لبروتوكول مونتريال " حيز التنفيذ ، والمفاوضات الخاصة بالمعهد الدولي للبيئة ، وفعاليات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، وإطلاق النسخة السادسة للتقرير العالمي لتوقعات البيئة ، واستكمال تنفيذ مبادرات مكافحة التلوث التي تم إطلاقها على هامش الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.وتحدث مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، عن هدف هذه الدورة المتمثل في السعي لتحقيق التكامل بين الجهود العربية في تنفيذ الأجندة العالمية للبيئة ، والمساهمة الفعالة والتحضير للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والاتفاق على موقف عربي موحد حول جدول أعمالها بما يكفل المصالح العربية.واتفق المجتمعون في ختام دورتهم ، على وضع برنامج عربي موحد وتقديم موضوعات بيئية تهم الدول العربية إلى الدورة المقبلة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي ، إضافة إلى دراسة عن إدارة النفايات الصلبة.// انتهى //21:12ت م0248