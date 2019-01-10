القاهرة 04 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسرحبت جمهورية مصر العربية بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية التي أجريت يوم 30 ديسمبر الماضي وتم إعلان نتائجها المبدئية اليوم .وهنأ المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ، في بيان اليوم ، الشعب الكونغولي بإجراء العملية الانتخابية في إطار ديمقراطي وبمشاركة الأحزاب السياسية وإقبال نسبة كبيرة من الناخبين عليها .وأوضح أن مصر تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً دعم مصر لخيارات الشعب الكونغولي واحترام سيادة الكونغو.وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.//انتهى//21:16ت م0249