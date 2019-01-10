الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 مصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت ، بتوفيق الله ، خلال شهر ربيع الآخر من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (876) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (38) شخصاً ، بينهم (19) من الجنسية اليمنية و (8) من الجنسية الأثيوبية و(7) سعوديين و(3) من الجنسية الصومالية و شخص واحد سوداني الجنسية ، بعد رصد تجاوزهم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للمملكة ، مبيناً أنه تم إحالةالمتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .// انتهى //21:38ت م0251