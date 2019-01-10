الباحة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسوقف أعضاء المجلس البلدي ببلدية محافظة القرى اليوم، على عدد من المواقع والقُرى بالمحافظة، حيث تفقدوا سير تنفيذ عدد من المشاريع.وشملت الجولة الاطلاع على احتياجات ومطالب عدد من الأهالي، ودراسة افتتاح وصلات طرق للمناول، وإعادة سفلتة وإنارة عدد من الطرق المؤدية للقرى.وفي نهاية الجولة قدم المجلس التوصيات اللازمة للبلدية للعمل على تنفيذها.//انتهى//21:42ت م0254