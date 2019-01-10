عام / محافظ الزلفي يفتتح المخيم البيئي ويشهد اتفاقيات بيئية
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
الزلفي 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
شهد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وجمعية أصدقاء البيئة وجمعية النحالين ، وذلك خلال حفل افتتاح المخيم البيئي بروضة السبلة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد بن عبدالعزيز الفراج .
وتهدف مذكرات التفاهم التي أبرمت بين الأطراف الثلاثة إلى مد جسور العلاقة الاستراتيجية شاملة على الكثير من المبادرات المجتمعية والبيئية التي تتبناها وزارتي البيئة والعمل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 م وانطلاقاً من الدور الاجتماعي والوطني للقطاعات الحكومية والتطوعية تجاه أبناء الوطن .
وتجول محافظ الزلفي والحضور في أرجاء المعرض المصاحب للمخيم البيئي ، مستمعاً لشرح عن محتوياته من قبل مشرفي الأجنحة المشاركة ، كما شارك الجميع طلاب وكشافة التعليم حملات غرس الاشجار ونثر البذور إلى جانب حملة موازية لتنظيف روضة السبلة ، فيما كرم محافظ الزلفي ومدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض جمعية أصدقاء البيئة نظير مساهمتها ومبادراتها البيئية المتنوعة .
ويستمر المخيم البيئي الذي ينظمه مكتب البيئة بالزلفي لمدة عشرة أيام مقدماً خدماته التوعوية واللوجستية للمتنزهين وقاصدي المتنزهات البرية .
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