الزلفي 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسشهد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وجمعية أصدقاء البيئة وجمعية النحالين ، وذلك خلال حفل افتتاح المخيم البيئي بروضة السبلة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ماجد بن عبدالعزيز الفراج .وتهدف مذكرات التفاهم التي أبرمت بين الأطراف الثلاثة إلى مد جسور العلاقة الاستراتيجية شاملة على الكثير من المبادرات المجتمعية والبيئية التي تتبناها وزارتي البيئة والعمل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 م وانطلاقاً من الدور الاجتماعي والوطني للقطاعات الحكومية والتطوعية تجاه أبناء الوطن .وتجول محافظ الزلفي والحضور في أرجاء المعرض المصاحب للمخيم البيئي ، مستمعاً لشرح عن محتوياته من قبل مشرفي الأجنحة المشاركة ، كما شارك الجميع طلاب وكشافة التعليم حملات غرس الاشجار ونثر البذور إلى جانب حملة موازية لتنظيف روضة السبلة ، فيما كرم محافظ الزلفي ومدير فرع وزارة البيئة بمنطقة الرياض جمعية أصدقاء البيئة نظير مساهمتها ومبادراتها البيئية المتنوعة .ويستمر المخيم البيئي الذي ينظمه مكتب البيئة بالزلفي لمدة عشرة أيام مقدماً خدماته التوعوية واللوجستية للمتنزهين وقاصدي المتنزهات البرية .// انتهى //21:46ت م0255