دبي 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأبقى المنتخب الإماراتي "المستضيف" على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بفوزه على المنتخب الهندي بهدفين دون مقابل اليوم على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة .وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله خلفان مبارك عند الدقيقة (41) , وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني للإمارات عند الدقيقة (88) , لتتصدر الإمارات المجموعة بأربع نقاط من مباراتين ، مقابل 3 نقاط لكل من الهند وتايلاند ونقطة واحدة للبحرين .وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة قد شهدت تعادل البحرين والإمارات 1-1، وفوز الهند على تايلاند 4 - 1 .وتقام الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات يوم الاثنين المقبل حيث تلتقي الإمارات مع تايلاند على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، والهند مع البحرين على استاد الشارقة.ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.// انتهى //21:49ت م0256