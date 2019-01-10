صامطة ٤ جمادى الأولى ١٤٤٠ الموافق ١٠ يناير ٢٠١٩ م واسعقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد علوش مدخلي , وحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالمجيد الحازمي , وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية.وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مجلس الإدارة الحالي , و تقرير ميزاينة 2017 /2018م وما تم صرفه في المشاريع الاستثمارية والوقفية , والبرامج والأنشطة والخدمات.وشهد الاجتماع التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبدالله بن يحي سهلي ، وجمال بن علي المدخلي نائباً لرئيس المجلس وموسى بن علي المدخلي لشغل منصب المسؤول المالي للجمعية .// انتهى //22:06ت م0258