اجتماعي / جمعية البر الخيرية بصامطة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد
الخميس 1440/5/4 هـ الموافق 2019/01/10 م واس
صامطة ٤ جمادى الأولى ١٤٤٠ الموافق ١٠ يناير ٢٠١٩ م واس
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد علوش مدخلي , وحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالمجيد الحازمي , وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مجلس الإدارة الحالي , و تقرير ميزاينة 2017 /2018م وما تم صرفه في المشاريع الاستثمارية والوقفية , والبرامج والأنشطة والخدمات.
وشهد الاجتماع التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبدالله بن يحي سهلي ، وجمال بن علي المدخلي نائباً لرئيس المجلس وموسى بن علي المدخلي لشغل منصب المسؤول المالي للجمعية .
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22:06ت م
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