الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، ونحمد الله على ذلك، سائلين المولى سبحانه أن يديم على سموكم نعمه ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.// انتهى //22:41ت م0260