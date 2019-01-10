الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، بمناسبة خروج سموه من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.وقال سمو ولي العهد : سررت بنبأ خروج سموكم من المستشفى بعد أن منّ الله عليكم بالشفاء، سائلاً المولى سبحانه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.// انتهى //22:42ت م0261