الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستقيم الجمعية السعودية لطب الأسنان المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان خلال الفترة من 6 ـ 8 / 5 / /1440هـ ، وذلك بفندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض .ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر ، عدداً من المحاضرات العلمية التي يعرض فيها المحاضرين نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات لديهم كلاً في مجاله ، إضافةً إلى أكثر من 44 ورشة عمل معتمدة بـ 123 ساعة ,وأكثر من 110 متحدثين محليَين ودوليَين ، بحضور نخبة من عمداء وأساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والمختصين حول العالم، إضافةً إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس والفنيين ومساعدي أطباء الأسنان .وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور خليل بن ابراهيم العيسـى أن المؤتمر ينطلق بالتزامن مع 6 برامج علمية تخصصية معتمدة تنظمها اللجنة العلمية للمؤتمر هذا العام بالتعاون مع اللجان الأخرى المنظمة ,كالبرنامج العلمي لأطباء الأشعة والمختصون بالطب المحوسب, وبرنامج مساعدي أطباء الأسنان وندوة أخصائي صحة الفم والأسنان وندوة خاصة لتقنية الأسنان وعدة ندوات أخرى مصاحبة من أهمها ندوة تُعنى بالفرص والتحديات لخريجي طب الأسنان وفقاَ لرؤية المملكة 2030 وندوة عن تسوس الأسنان, إضافة إلى الملتقى العلمي البحثي لطلاب طب الأسنان بالمملكة والذي يشارك فيه طلاب وطالبات طب الأسنان من مختلف مناطق المملكة .وأشار إلى أنه انطلاقًا من دعم الجمعية السعودية لطب الأسنان بالمملكة لإثراء وتشجيع الجانب البحثي لدى الممارسين في المجال فقد تم الإعلان عن 8 جوائز بحثية سيتم التنافس عليها من قبل المشاركين بالأبحاث والملصقات العلمية بالمؤتمر لهذا العام .ويأتي المؤتمر استكمالاً لجهود الجمعية المستمر في رفع كفاءة العاملين في مجال طب الأسنان بالمملكة وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي ورغبة منها باطلاعهم على آخر المستجدات في مجال طب الأسنان وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات العلمية العالمية في اللقاءات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تنظمها .الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي تبلغ ساعاته 24 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحيَة ، سيعقد بالتعاون العلمي مع عدة جمعيات علمية كالجمعية السعودية للتقويم الأسنان وطب الأطفال وجراحة الوجه والفكين وجمعية تعليم طب الأسنان, كما يصاحب المؤتمر معرض سيشارك فيه أكثر من 52 شركة طبية وعالمية وتعليمية ذات علاقة بالمجال ستقوم بعرض منتجاتها خلال أيام المؤتمر .// انتهى //00:07ت م0263