رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الاتحاد والوحدة يفوزان على الفتح والقادسية
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس
حقق فريق الاتحاد فوزه الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على حساب فريق القادسية، بهدف دون رد، اليوم ضمن الجولة الـ16 من المسابقة .
وسجل هدف الاتحاد البرازيلي رومارينهو، في الدقيقة 56 ، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط بالمركز ما قبل الأخير، وتجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر.
وفي مباراة ثانيه فاز فريق الوحدة على ضيفه الفتح بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، وتوقف رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز الـ11.
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