الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسحقق فريق الاتحاد فوزه الثاني بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على حساب فريق القادسية، بهدف دون رد، اليوم ضمن الجولة الـ16 من المسابقة .وسجل هدف الاتحاد البرازيلي رومارينهو، في الدقيقة 56 ، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط بالمركز ما قبل الأخير، وتجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر.وفي مباراة ثانيه فاز فريق الوحدة على ضيفه الفتح بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، وتوقف رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز الـ11.// انتهى //00:50ت م0265