الرياض 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأقيمت اليوم ثلاث ورش عمل على هامش فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ 30 لطب الأسنان الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 6ـ 8 / 1440هـ .واشتملت الورش على مجالات مختلفة في طب الأسنان بالمستشفى الجامعي لكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود ، إضافة إلى البرنامج العلمي لأطباء الأشعة والمختصين في الطب المحوسب والهندسة الطبية بالتعاون مع جامعة الفيصل ، ومسابقات علمية تتمثل بعرض الحالات الإكلينيكية ومجال الأبحاث والملصقات العلمية لطلاب كليات الأسنان وطلاب الدراسات العليا والبورد السعودي والأطباء الممارسين .وأوضح رئيس اللجنة العلميَة للمؤتمر البروفيسور خليل بن ابراهيم العيسـى أن المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات في العالم العربي والشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشارك فيه 63 متحدثاً دوليًا بمجال طب الأسنان إضافةً إلى 47 متحدثاَ سعودياَ من الأكاديميين والاستشاريين ذو خبرة وكفاءة عالية بمجالهم,كما سيحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 52 شركة دولية ومحلية وجهات حكومية وتعليمية ستقوم بعرض جميع منتجاتها وخدماتها خلال أيام المؤتمر كما يشارك فيه عدة جمعيات علمية تخصصية.// انتهى //01:23ت م0266