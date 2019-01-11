نيويورك 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 27ر119 نقطة، ما نسبته 50ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 39ر23998 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 44ر0 في المئة، ما يعادل 50ر11 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 46ر2596 نقطة.وأضاف مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا 99ر28 نقطة، ما نسبتها 42ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 07ر6986 نقطة.// انتهى //02:05ت م0268