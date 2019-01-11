مدريد 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واستغلب فريق ليفانتي على ضيفه برشلونة (حامل اللقب) بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وسجل هدفي ليفانتي إيريك كاباكو التقدم في الدقيقة الرابعة، وبورخا مايورال في الدقيقة 18، فيما سجل هدف برشلونة كوتينيو.ويحتاج برشلونة للفوز 1-صفر أو بأكثر من هدفين عندما يستضيف منافسه في مباراة الإياب الخميس المقبل من أجل التأهل إلى دور الثمانية.وفي ذهاب الدور ذاته فاز أشبيلية على مستضيفه أتليتيك بيلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل ريال بيتيس بدون أهداف على أرضه مع ريال سوسيداد.// انتهى //02:24ت م0269