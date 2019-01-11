لندن 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسارتفعت أسعار النفط بدعم من بيانات إيجابية للبنك المركزي الأمريكي، لكن موجة صعود الخام المستمرة منذ أكثر من أسبوع تباطأت مع انحسار حالة التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بمقدار 24 سنتًا، ما نسبته 0.4 في المئة، ليبلغ عند التسوية 61.68 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بنسبة 0.4 في المئة، ما يعادل 23 سنتًا ليصل سعره عند التسوية 52.59 دولار للبرميل.// انتهى //02:41ت م0270