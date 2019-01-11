براتيسلافا 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأصيب سبعة أشخاص اليوم إثر اصطدام شاحنة بقطار شمال سلوفاكيا.وأفادت هيئة الإنقاذ المحلية في سلوفاكيا أن القطار خرج عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة عند نقطة عبور مفتوحة في قرية بودفييسوكا بمنطقة جادسا، مضيفة أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحادثة.وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة تجاهل فيما يبدو إشارات التحذير الحمراء عند المعبر وسار بمركبته عبر القضبان حيث اصطدم بها القطار القادم.وعلقت السلطات خدمة القطارات بسبب الحادثة.// انتهى //04:12ت م0271