كاراكاس 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسأدى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم، اليمين الدستورية لولاية ثانية تمتد لست سنوات.وتعهّد مادورو، (56 عامًا)، خلال حفل أداء اليمين بالمحكمة العليا للعدل في كاراكاس، بالدفاع عن استقلال بلاده ووحدتها وتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفنزويلي.وكان مادورو فاز في الانتخابات الرئاسية، الذي جرت في شهر مايو الماضي، بحصوله على 70 في المئة من الأصوات.// انتهى //05:13ت م0272