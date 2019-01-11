عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ رئيس مدغشقر بفوزه في الانتخابات الرئاسية
خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفى
ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى
محمد بن سلمان يهنئ رئيس مدغشقر بمناسبة فوزه في الانتخابات
أمير الرياض يستقبل نائب رئيس شركة سي إي تي سي الصينية ومدير جامعة الملك سعود
أمير الرياض يرعى المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.. الأحد
أمير القصيم: جهاز أمن الدولة مهم وفعال ويلامس طبقات المجتمع
فيصل بن مشعل يدشن انطلاقة معرض القصيم للكتاب
أمير تبوك يطلع على إنجازات كرسي فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب
أمير الجوف يبحث مع وزيري العمل والإسكان مشروعات المنطقة
أمير نجران: تضحيات جنودنا عيّشتنا في أمن ونعيم
"إغاثي الملك سلمان" يوزع سلالاً غذائية لـ4,200 يمني في الحزم
التحالف يعيد تأهيل 102 من «الجنود الأطفال» لدى الحوثي
قرقاش: التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويد
طائرة الحوثي الإيرانية تحرق فرص السلام
«الشرعية» تتوعد الحوثي برد حاسم على هجوم العند الإرهابي
1724 فلسطينياً مجهولي المصير بأقبية الأسد
السودان ينتقد دول الترويكا ويرفض التهديدات المبطنة
الرئيس الصيني يلتقي نظيره الكوري الشمالي
رئيس وزراء تايوان يستقيل
فيليكس رئيسًا للكونغو الديموقراطية
طالبان تقتل 32 فرداً في أفغانستان
مادورو يبدأ فترة ثانية في رئاسة فنزويلا ويتجاهل الانتقادات
قمة مرتقبة بين ترمب وكيم.. وكوريا الجنوبية تطالب بخطوات جادة
بومبيو: ملتزمون بالانسحاب من سورية.. ومواجهة داعش مستمرة
// يتبع //
06:06ت م
0003