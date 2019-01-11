الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ رئيس مدغشقر بفوزه في الانتخابات الرئاسيةخادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة خروجه من المستشفىولي العهد يهنئ رئيس الوزراء البحريني بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفىمحمد بن سلمان يهنئ رئيس مدغشقر بمناسبة فوزه في الانتخاباتأمير الرياض يستقبل نائب رئيس شركة سي إي تي سي الصينية ومدير جامعة الملك سعودأمير الرياض يرعى المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.. الأحدأمير القصيم: جهاز أمن الدولة مهم وفعال ويلامس طبقات المجتمعفيصل بن مشعل يدشن انطلاقة معرض القصيم للكتابأمير تبوك يطلع على إنجازات كرسي فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشبابأمير الجوف يبحث مع وزيري العمل والإسكان مشروعات المنطقةأمير نجران: تضحيات جنودنا عيّشتنا في أمن ونعيم"إغاثي الملك سلمان" يوزع سلالاً غذائية لـ4,200 يمني في الحزمالتحالف يعيد تأهيل 102 من «الجنود الأطفال» لدى الحوثيقرقاش: التلاعب الحوثي يهدد اتفاق السويدطائرة الحوثي الإيرانية تحرق فرص السلام«الشرعية» تتوعد الحوثي برد حاسم على هجوم العند الإرهابي1724 فلسطينياً مجهولي المصير بأقبية الأسدالسودان ينتقد دول الترويكا ويرفض التهديدات المبطنةالرئيس الصيني يلتقي نظيره الكوري الشماليرئيس وزراء تايوان يستقيلفيليكس رئيسًا للكونغو الديموقراطيةطالبان تقتل 32 فرداً في أفغانستانمادورو يبدأ فترة ثانية في رئاسة فنزويلا ويتجاهل الانتقاداتقمة مرتقبة بين ترمب وكيم.. وكوريا الجنوبية تطالب بخطوات جادةبومبيو: ملتزمون بالانسحاب من سورية.. ومواجهة داعش مستمرة// يتبع //06:06ت م0003