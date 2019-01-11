وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (عطاء دون حدود): بلادنا ولله الحمد والمنة، تسير بخطى واثقة ثابتة نحو التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، متخذة من رفاه المواطن هدفاً دائم التجدد؛ للحاق بالمستويات العالمية المرتفعة لجودة الحياة، وهو ما يتحقق حالياً وسيتحقق مستقبلاً - بإذن الله - كون الخطط والبرامج الموضوعة تسير نحو ذلك الهدف بكل جدية والتزام، كل ذلك تجسد في كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - عند تدشينه يوم أول من أمس برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.وأضافت: أن الكلمات التي قالها خادم الحرمين الشريفين أيده الله شخصت حاضرنا ورؤيتنا لمستقبلنا المشرق بحول الله وقوته وأكدت الاعتماد والاعتزاز بقدرات أبناء الوطن الذين لن يبخلوا على وطنهم بأي جهد أو تضحية، ولنا في إخواننا المرابطين على حدودنا مثل في البذل والتضحية والعطاء غير المحدود من أجل عزة ورفعة وطننا وأمنه واستقراره.// يتبع //06:06ت م0004