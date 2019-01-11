طرابلس 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفانى ويليامز، تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية وكذالك بحث الترتيبات الأمنية ونتائج الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات لعقد المرتمر الجامع لإجراء المصالحة خلال الأيام القادمة في تونس.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من نواب الجنوب ورئيس الحكومة المؤقتة فى الشرق، تم خلاله مناقشة أوضاع الجنوب الليبي ومشاريع الحكومة في تلك المناطق التي تعتزم إقامتها هناك، كما تم مناقشة تجهيز الحكومة المؤقتة.وبينت صحف الجمعة عقد الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، تم فيه استعراض نتائج الاصلاحات الاقتصادية ومناقشة الترتيبات المالية للعام الحالي 2019.ولفتت إلى حالة الفزع والاستنفار الأمني في العاصمة عقب أخبار عن إستهداف مقر المجلس الأعلى للدولة من قبل جماعات إرهابية وكذلك مجمع ذات العماد الأبراج الادارية، موضحة نفي وزارة الداخلية لحكومة الوفاق، أن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.وعرجت صحف ليبيا على مهاتفة المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، التى تم خلالها استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وترتيبات عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع المقبلة، مبينة اتفاق الطرفين على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية حتى يتم الأمن والاستقرار.// انتهى //09:29ت م0011