القاهرة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناولت تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.وأشارت إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري ومدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني يانيس روباتيس، تناول عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة.ونشرت صحف الجمعة تشديد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، على أن بلاده تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقًا لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.ونوهت بالمحادثات الهاتفية التي جرت بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية والعربية المبذولة لحلحلة الأزمة في البلاد.وواكبت صحف مصر تطورات الوضع في اليمن، مبرزة مقتل وإصابة 26 شخصًا في هجوم لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بطائرة بدون طيار استهدفت عرضًا عسكريًا للجيش اليمني بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.// انتهى //09:58ت م0012