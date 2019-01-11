بريدة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسيشهد معرض القصيم للكتاب الثاني نشاطاً ثقافياً متميزاً ، ويقدم مجموعة من المحاضرات والأنشطة الثقافية التي تلامس المجتمع, بمشاركة نخبة من المفكرين والعلماء و المؤلفين .وتضمنت الأنشطة الثقافية بالمعرض محاضرة بعنوان " تجربتي مع القراءة " قدمها الدكتور قيس آل الشيخ مبارك، مساء أمس، تناول من خلالها سيرته الذاتيه ، متطرقاً إلى أهمية القراءة وطلب العلم ، مشيراً إلى أن القراءة والاطلاع تجعلنا ندرك الواقع، و نستشرف المستقبل.وأكد أن القراءة من أهم وسائل التعلم للإنسان فهي تزيد المعارف والثقافة العامة لدى الفرد، لافتاً إلى أن القراءة لها فوائد عديدة تعود على الصحة العقلية والقدرات الذهنية, مبيناً أنه قبل قراءة أي كتاب لابد من الاطلاع على مقدمة الكتاب و الفهرس و معرفة اسم المؤلف، ليستفيد القارئ ويصل إلى الهدف الأسمى من القراءة .ولفت إلى أهمية الاطلاع والقراءه والبحث في شتى العلوم والمعارف، مشيداً بما يقدمه معرض الكتاب الثاني بالقصيم، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ودوره البارز والملموس في إثراء الحراك الثقافي والمعرفي في المنطقة .// انتهى //10:00ت م0013