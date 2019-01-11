بكين 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم بقوة جهود الحكومة الأفغانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار القوميين، وفي المضي قدمًا في عملية السلام الأفغانية.وقال وانغ - خلال لقائه مساء أمس مع مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب في العاصمة بكين: "إن الصين تتسمك دائمًا بأن يكون الشعب الأفغاني هو صاحب القرار في القضايا الأفغانية، وإنه يجب على جميع الأطراف المعنية احترام سيادة أفغانستان، وإرادة الشعب الأفغاني، ودور الحكومة الأفغانية.وأضاف وانغ أن "الصين مستعدة لمواصلة توفير الدعم اللازم لعملية المصالحة وعملية إعادة الإعمار السلمية".من جهته، ذكر مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، أن أفغانستان تثمن دور الصين البناء في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وأن بلاده تعتزم مواصلة الحفاظ على التبادلات الوثيقة مع الصين بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.// انتهى //10:06ت م0014