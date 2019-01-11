القاهرة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8 مليارات جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر765 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 77ر0 في المائة ليسجل مستوى 1367 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 01ر1 في المائة ليبلغ مستوى 687 نقطة، وهبط مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 39ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1724 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 3ر4 مليار جنيه من خلال تداول 761 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 02ر70% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 05ر18% والعرب على 93ر11%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 40ر207 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 46ر116 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 65ر44% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 35ر55%، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 78ر78 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 365 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 369 ألف سند.// انتهى //10:39ت م0016