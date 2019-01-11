السيح 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية في مركز اليمامة بمحافظة الخرج غداً, لقاءاً بعنوان " إطلالة على تاريخ بلدة اليمامة " يقدمه الباحث في الآثار والحضارة الإسلامية الدكتور سعيد العتيبي ، وذلك في مقر مركز اليمامة الحضاري والاجتماعي.‏ويأتي اللقاء ضمن المناشط الاجتماعية والثقافية التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية في بلدة اليمامة الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وإثراء المعرفة .// انتهى //11:01ت م0017