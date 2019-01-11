ثقافي / "إطلالة على تاريخ بلدة اليمامة" لقاء في الخرج غداً
الجمعة 1440/5/5 هـ الموافق 2019/01/11 م واس
السيح 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية في مركز اليمامة بمحافظة الخرج غداً, لقاءاً بعنوان " إطلالة على تاريخ بلدة اليمامة " يقدمه الباحث في الآثار والحضارة الإسلامية الدكتور سعيد العتيبي ، وذلك في مقر مركز اليمامة الحضاري والاجتماعي.
ويأتي اللقاء ضمن المناشط الاجتماعية والثقافية التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية في بلدة اليمامة الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وإثراء المعرفة .
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11:01ت م
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