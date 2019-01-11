إسلام آباد 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد باكستان دعمها لعملية السلام الأفغانية وإيمانها في أن المباحثات الثنائية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تعد سبيلاً لإنجاح الحوار الوطني الأفغاني.وأخبرت عن تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن والتي تقف وراء موجة الإرهاب الحالية التي تشهدها باكستان.وتطرقت صحف الجمعة إلى الانفجار الذي استهدف أمس موكباً للشرطة في منطقة كولاشي بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان وأدى إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.وأشارت إلى نفي باكستان تغيير سياستها بشأن منح المواطنين الأفغان تأشيرات دخول أراضيها.واهتمت بتجديد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي دعم بلاده الكامل لنضال الكشميريين من أجل الحصول عل حقهم في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.وعرجت الصحف على عزم باكستان على البحث عن النفط في مياه البحر العربي قبالة سواحلها.وتابعت الإجراءات التي اتخذتها باكستان ضد مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية بناء على طلب مجموعة العمل الدولية المعنية بمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.أفغانيًا.. تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 21 من رجال الأمن الأفغاني بعمليات نفذتها حركة طالبان.// انتهى //11:27ت م0018