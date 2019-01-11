رام الله 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى غرب رام الله، وفرضت حصارًا مشددًا على قريتي كفر نعمة وبلعين، قبل أن تعتقل كلا من مهدي أبو رحمة وطارق أبو رحمة من بلعين، وجابر عبده من كفر نعمة.كما أصابت قوات الاحتلال المصور الصحفي هيثم الخطيب برصاصة معدنية في ساقة خلال تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال لقرية بلعي.// انتهى //11:28ت م0019