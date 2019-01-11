بيروت 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الذي ترأسه رئيس البلاد ميشال عون، الذي أكد على تقديم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنشاءات والأعمال التي تقوم بها القوات الاسرائيلية لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق.وركزت على دعوة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من القاهرة دول الشرق الأوسط إلى التحالف في مواجهة إيران.وتناولت صحف الجمعة اتهام الهيئة الروسية المنظمة لوسائل الإعلام "رسكومنادزور" لهيئة الإذاعة البريطانية بنشر أفكار تنظيم داعش الإرهابي.وأخبرت عن إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جون أون- عبر خلال لقاء الرئيس الصيني شي جينينغ في بكين، عن قلقه إزاء الجمود الراهن في المفوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ولفتت صحف لبنان إلى تأكيد الصين أن المفاوضات التجارية التي تجريها مع الولايات المتحدة الأميركية وضعت أسس معالجة هواجس الجانبيين في النزاع التجاري الدائر بينهما.// انتهى //11:47ت م0020