رام الله 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر افتتاح سلطات الاحتلال الاسرائيلي شارع "الفصل العنصري" شمال مدينة القدس المحتلة، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين الإسرائيليين بجدار ارتفاعه 8 أمتار.وأشارت إلى تأكيدات الحكومة الفلسطينية، أن إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي، بمثابة ضوء أخضر جديد لاستئناف المستوطنين إرهابهم.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن وزارة المالية الإسرائيلية منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، والاستيلاء على نحو 139 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.وأولت اهتمامًا بإعلان بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس مراسم نقل رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين، يوم الثلاثاء القادم في قاعة "مجلس الوصاية بالمقر الدائم للأمم المتحدة".وأوردت صحف فلسطين خبر إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير رمزي رسمي صادق أبو خضر بشارات، من بلدة طمون في محافظة طوباس، بعد اعتقال لـ17 عامًا.// انتهى //12:00ت م0023