عمّان 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال تسلمه رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقلها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وقوف الأردن إلى جانب اليمن ومساندتهم في مساعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار.واهتمت بتلقي الأردن طلبًا من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول اليمن في العاصمة الأردنية.وتابعت صحف الجمعة مباحثات وزيري خارجية الأردن واليمن حول الأزمة اليمنية، دعمًا لمواصلة السير واستعادة الشرعية في اليمن.وأولت اهتمامًا بفوز المنتخب الأردني على منتخب سوريا بنتيجة 2-0، في إطار منافسات كأس آسيا المقامة في الإمارات، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي 19 فلسطينيًا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.وفي ذات السياق.. اهتمت صحف المملكة باقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //12:02ت م0024