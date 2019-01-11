بغداد 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسقتل شخص واحد, وأصيب سبعة آخرون بجروح إثر انفجارسيارة مفخخة في قضاء القائم غرب مدينة الرمادي مركزمحافظة الأنبار غرب العراق صباح اليوم، وفق حصيلة أولية.وأفاد مصدر أمني محلي بأن الانفجار الذي وقع داخل سوق شعبي بقضاء القائم أسفر أيضًا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال والسيارات المدنية.وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته, فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.// انتهى //12:04ت م0025