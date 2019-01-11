الجزائر 05 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالعاصفة الثلجية التي اجتاحت 15 محافظة في شمال البلاد، مشيرة إلى غلق عشرات الطرق الرئيسية والفرعية، وتدخل أفراد الجيش الجزائري لفك العزلة عن السكان في المناطق الجبلية.كما أنبأت عن اعتراف الحكومة بنفوق آلاف من رؤوس الأغنام بسبب انتشار وباء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة وقرب وصول شحنة من التلقيح المضاد.وتناولت صحف الجمعة تطورات الوضع في السودان، لافتة إلى تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير بقائه في الحكم، موازاة مع أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها محافظتي القضارف وام درمان في اليومين الماضيين.دوليا.. تطرقت إلى إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أن فرنسا ستنسحب من سوريا بعد التوصل لحل سياسي، وإيضاحه أن فرنسا متواجدة عسكريًا في العراق ومتواجدو أيضًا في سوريا لكن بشكل متواضع إلى جانب القوات الأمريكية.ونقلت صحف الجزائر تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لن تكون هناك أي معوقات أمام انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا رغم تهديدات تركيا ضد الأكراد، وتعهده بضمان توفير الحماية للأكراد.// انتهى //12:10ت م0027