الرباط 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بلقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، بالرباط أمس، بكاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي، الذي جاء حاملاً رسالة من الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل حضور القمة العربية التي ستنعقد في تونس.مغاربيًا.. تطرقت إلى مباحثات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، التي تناولت آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة للمسار السياسي لتسوية هذه الأزمة.وفي الشأن الفلسطيني.. لفتت صحف الجمعة إلى مخطط استيطاني جديد تخطط له إسرائيل يقضي بالاستيلاء على أراضي مواطنين فلسطينيين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية حسب معطيات نقلها مركز أبحاث الأراضي في القدس المحتلة.إفريقيًا.. اهتمت بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بالكونغو الديمقراطية، التي فاز فيها مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي.وسلطت الضوء على النكسة الجديدة التي تلقتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفضه خطة بريكست خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل.وعلى المستوى الاقتصادي.. أفادت صحف المغرب أن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية من نسبة 3 % إلى 9ر2 % ، وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات.// انتهى //12:49ت م0030