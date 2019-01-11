الخرطوم 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استنكار مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، مشاركة بعض الأحزاب اليسارية في التظاهرات وقيامها بأعمال تخريبية والتعدي على الممتلكات بهدف نسف الاستقرار بالبلاد.وكتبت أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، أعرب عن قلقه من تصعيد العنف من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران.وعرجت صحف الجمعة على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 13 مواطنًا من الضفة الغربية وإحالتهم للتحقيق بزعم مقاومة الاحتلال والمستوطنين.ونقلت عن مسؤول أفغاني أن ما لا يقل عن سبعة من قوات الأمن لقوا حتفهم في هجمات شنها مسلحو حركة طالبان بإقليم بادغيس غرب البلاد.ونشرت صحف السودان إعلان وزيرة دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى ماري نويل كويارا، أن نشر قاعدة عسكرية روسية في بلادها أمر ممكن، وفقًا لما تنص على إمكانيته اتفاقية الإطار الموقعة بين البلدين.// انتهى //13:03ت م0031