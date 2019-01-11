بريدة 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساستقطب معرض القصيم الثاني للكتاب، مساء أمس ، الآف الزوار، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ، وذلك في صالة القصيم للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة ، الذي تنظمه إمارة المنطقة بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين.وشهد المعرض مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة، تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والاطلاع على كل محتوى نافع، كما يقدم المعرض انشطه ثقافيه واجتماعية وتوعوية وشعرية متنوعة تلامس طبقات المجتمع المتعددة .من جانبه بين رئيس جمعية الناشرين العرب، نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، أحمد الحمدان ، أن معرض الكتاب الثاني بالقصيم ، مكاناً جاذباً ومثالياً للثقافة والمثقفين، لافتاً أنه سيسهم بشكل كبير في تشجيع القراءة والاطلاع على كل محتوى ثقافي نافع, مؤكداً تفائله بنجاح المعرض ، مشيداً بالدعم الملموس من قبل سمو أمير منطقة القصيم للمعرض على كافة الأصعدة ، مقدماً شكره لدور النشر المشاركة في المعرض ، آملاً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات كما يأمله الجميع .// انتهى //13:16ت م0033