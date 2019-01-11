تونس 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، المعطيات التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء، التي كشفت بلوغ العجز التجاري في تونس مستويات قياسية خلال العام الماضي ليبلغ 45ر6 مليار دولار، متوسعة في الحديث عن تداعيات استمرار هدا الوضع على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.وتطرقت إلى تطورات الوضع في اليمن واستهداف جماعة الحوثي عرضًا عسكريًا للجيش اليمني في قاعدة بمحافظة لحج باستعمال طائرة من دون طيار، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة الى التداعيات السلبية لهذا الهجوم على اتفاق الهدنة بين الأطراف اليمنية الذي تم التوصل إليه في مباحثات السويد الشهر الماضي.وتحدثت صحف الجمعة، عن استمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على خلفية التوتر بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بسبب رفض الديمقراطيين تمويل الحائط الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.وأشارت الى إعلان حزب العمال البريطاني مطالبته بإجراء انتخابات عامة إذا خسرت رئيسة الوزراء تريزا ماي، تصويتًا في البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي.ولفتت صحف تونس إلى توجيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون- دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينج- لزيارة بلاده، ومقتل 25 من عناصر حركة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بإقليم بلخ في شمال البلاد.// انتهى //13:16ت م0034