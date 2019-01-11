نجران 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساختتمت عمادة السنة التحضيرية بشطر الطالبات بجامعة نجران، أمس , اللقاء التوجيهي التعريفي لمستجدات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، الذي استمر ثلاثة أيام على مسرح العمادة بحضور وكيلة العمادة وعدد من عضوات هيئة التدريس.وتناول البرنامج عدة محاور تمثلت في لقاء تعارفي للطالبات المستجدات، وتعريف الطالبة بخطة برنامج السنة التحضيرية، وكذلك تعريف الطالبة بالتقويم الجامعي والإجراءات والوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي، إضافة إلى تعريفهن بمقررات مهارات اللغة الإنجليزية ومقررات مهارات تطوير الذات ومقررات الحاسب الآلي كذلك توضيح نظام التعلم الإلكتروني، وتوزيع بعض المطويات والنشرات التعريفية، كما هدف البرنامج إلى تهيئة الطالبة المستجدة للمستوى الجامعي للتخصصّات العلمية التي يرغبن بها، إضافة إلى تعريف الطالبات المستجدات بعضوات هيئة التدريس بالعمادة ارتباطا بالمقررات الدراسية المطروحة بالجدول، والتعرف على نظام البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي للطالبات وما يحتويه من جدول دراسي ونتائج وطريقة الحذف والإضافة.//انتهى//13:47ت م0038