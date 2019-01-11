الرياض 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع بقضاء القائم في محافظة الأنبار العراقية، مخلفا عدداً من القتلى والجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //14:31ت م0039