لندن 05 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11 يناير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بأن بريطانيا قد لا تخرج من الاتحاد الأوروبي إذا صوت مجلس العموم، البرلمان، ضد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد .كما تناولت الصحف موضوع تباطؤ النمو في اقتصاد المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر من هذا العام الماضي .وسلطت الضوء على إعلان التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي سحب قواته من سوريا، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده "تدريجيا" من سوريا.وتناقلت الصحف قول وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك في خطاب إلى البرلمان إن الاستخبارات الهولندية لديها أدلة قوية على ضلوع إيران في اغتيال شخصين من أصول إيرانية يحملان الجنسية الهولندية .//انتهى//14:37ت م0041